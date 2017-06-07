Когда завершится реконструкция Филевской линии метро

Мэр Москвы Сергей Собянин назвал сроки завершения работ по реконструкции Филевской линии столичного метрополитена. По словам градоначальника, ремонт планируют закончить в 2018 году.

Работы осложняются тем, что проводятся без остановки движения. "Конечно, какие-то проблемы для пассажиров создаются в силу того, что необходимо проезжать лишнюю станцию. Но тем не менее ни количество поездов, ни скорость движения на этом участке не уменьшается", – цитирует мэра Москвы сайт "Аргументы и факты".