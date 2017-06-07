Москвичам пообещали возвращение лета

Столичные синоптики объявили о возвращении лета. По их прогнозам, 7 июня в Москве температура воздуха повысится до +21...+23.

"Будет преимущественно солнечно, возможна переменная облачность, обойдется без осадков", – обнадежил представитель Росгидромета. В ночь на 8 июня осадки также не ожидаются, передает ТАСС.