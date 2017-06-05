Павел Глоба нашел страшные совпадения для России

Известный астролог Павел Глоба поделился прогнозами для нашей страны на ближайшие годы. По его словам, матрицы революционного 1917-го и 2017-го для России совпадают.

Глоба, основавший ветвь астрологии, которая изучает схожие исторические циклы, еще в 2014 году говорил, что наша страна попала в матрицу 1914-1917-х. По его словам, такое положение сохранится до начала 2020-х.

"Если говорить о матрице 1917 года для Российской Федерации образца 2017-го, мы сталкиваемся с вызовами, схожими с теми, которые стояли перед Россией век назад. С крайне похожими трендами", – цитирует астролога сайт "Комсомольская правда". При этом, по его словам, полного совпадения, разумеется, быть не может.

Павел Глоба отметил, что общее с этими годами – ожидание грядущих перемен. "Всеобщее понимание того, что жить, как прежде, уже не получится. Но персонажи все-таки другие", – говорит астролог.

"По восточному древнеперсидскому календарю 2017-й – это год Верблюда. Тот, кто организует грандиозный экономический проект, может оседлать удачу всерьез и надолго. Тот поднимется и войдет в историю", – заявил Глоба. А вот 2018, 2019 и 2020 годы, по его словам, можно назвать межвременьем. "Хорошее время для выработки новой стратегии", – подчеркнул астролог.

Согласно его предсказанию, начало 2021 года станет точкой выбора. "В конце 2020-го нас ожидает соединение Юпитера с Сатурном… Такое соединение наблюдается раз в 20 лет. Оно часто совпадает с геополитическими мегапроектами", – уточнил Глоба.

По его прогнозу, нашей стране могут грозить тяжелые испытания. "После 2020-го три-четыре года для России – некий перевал. А с 2024 года нас, скорее всего, ожидает большой подъем. Такой же, как в середине XVI и в конце XVIII столетий. Это не только экономика, это общий взлет", – заверил астролог.