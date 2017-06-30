Индус поставил мировой рекорд с помощью зубной щетки

Индиец Сандиб Сингх почти минуту удерживал вращающийся мяч на зубной щетке, побив тем самым предыдущее достижение на 7 секунд. Рекорд зафиксирован в Книге Рекордов Гинесса. А видеозапись опубликована в Youtub.

Житель индийского штата Пенджаб двадцатипятилетнийлетний Сандит Синх побил мировой рекорд вращения мяча на зубной щетке.Сначала он раскрутил мяч рукой , а потом в течение 53 секунд удерживал щетку, на которой продолжал вращаться баскетбольный мяч.

Видеозапись нового достижения опубликовали на YouTube-канале Guinness World Records 28 июня. Ролик просмотрели более 30 тысяч раз.