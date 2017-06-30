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Общество

Индус поставил мировой рекорд с помощью зубной щетки

Кадр youtube.com
Индиец Сандиб Сингх почти минуту удерживал вращающийся мяч на зубной щетке, побив тем самым предыдущее достижение на 7 секунд. Рекорд зафиксирован в Книге Рекордов Гинесса. А видеозапись опубликована в Youtub.
прочитано 243 раза

Житель индийского штата Пенджаб двадцатипятилетнийлетний Сандит Синх побил мировой рекорд вращения мяча на зубной щетке.Сначала он раскрутил мяч рукой , а потом в течение 53 секунд удерживал щетку, на которой продолжал вращаться баскетбольный мяч. 

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Автор: Татьяна Туманова30 июня 2017, 12:03

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