Индус поставил мировой рекорд с помощью зубной щетки
Житель индийского штата Пенджаб двадцатипятилетнийлетний Сандит Синх побил мировой рекорд вращения мяча на зубной щетке.Сначала он раскрутил мяч рукой , а потом в течение 53 секунд удерживал щетку, на которой продолжал вращаться баскетбольный мяч.
Видеозапись нового достижения опубликовали на YouTube-канале Guinness World Records 28 июня. Ролик просмотрели более 30 тысяч раз.
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