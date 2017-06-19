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Общество

Атамбаев срывает планы Путина

Алмазбек Атамбаев и Владимир Путин. Фото: GLOBAL LOOK press/Kremlin Pool
Президент России Владимир Путин, возможно, не сможет посмотреть российскую премьеру документального фильма Оливера Стоуна. На вечер 19 июня у главы государства намечен неформальный ужин с президентом Киргизии Алмазбеком Атамбаевым.
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Глава Киргизии прибывает в Россию с визитом сегодня, 19 июня, в первый день он поужинает с президентом России. В это время по Перовому каналу пройдет премьера фильма Оливера Стоуна о Владимире Путине. Как сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, президент говорил неоднократно, что не прочитал ни одной книги про себя и редко смотрит про себя фильмы. "Но, конечно, этот фильм все-таки стоит особняком", – отметил представитель Кремля.

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Но просмотру первой части документальной картины может помешать рабочий график главы государства. "Скорее всего, два президента засидятся до позднего времени", — предположил Песков. Ранее он рассказывал, что в Кремле с нетерпением ждут выхода интервью Путина американскому режиссеру, пишет Lenta.ru.

19 июня Первый канал начнет показ документального фильма "Интервью с Путиным". Мировая премьера прошла в США на кабельном канале Showtime 12 июня. Права на показ картины выкупили телеканалы из Великобритании, Германии, Франции, Италии.

Фильм создавался в течение нескольких лет: Оливер Стоун беседовал с российским лидером в разных локациях. Американский режиссер и его команда отсняли 20 часов видеозаписей, из которых в итоге получился четырехчасовой фильм.


Оливер Стоун в интервью одному из американских телеканалов заявил, что хотел, чтобы Владимира Путина услышал весь мир. "Он должен был быть услышанным достаточно четко, поскольку я не собираюсь быть редактором, я позволю говорить ему", – сказал режиссер.

Некоторые интересные факты, озвученные Путиным в фильме, уже известны в России. Например, глава государства признался, что он стал дедушкой, но времени на игры с внуками у него не хватает. Российский президент рассказал  и о своих дочерях, которые, по его словам, не связаны с политикой и крупным бизнесом. Он пояснил, что его наследницы занимаются наукой и образованием. "Я ими горжусь", – подчеркнул Путин. Кроме того, президент прокомментировал слухи о серьезном злоупотреблении алкоголем Борисом Ельциным. "Да чего греха таить, это тоже было…", – сказал Путин.

Автор: Александр Комаров19 июня 2017, 14:37

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