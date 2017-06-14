Что по утрам читает Путин

В одном из выпусков программы "Интервью с Путиным" режиссера Оливера Стоуна можно увидеть издания, предпочитаемые российским лидером. Помимо свежей прессы, предназначенной для чтения по утрам, там есть и книги.

Так, в кабинете Владимира Путина обнаружилась книга авторства Оливера Стоуна "Нерассказанная история США". Под ней находится книга общественного и политического деятеля, публициста Николая Старикова "Национализация рубля – путь к свободе России".

Среди периодических изданий легко заметить "Московский комсомолец", "Комсомольскую правду" и "Советский спорт". При этом видно, какой строгий порядок царит на столе, впрочем, как и во всем кабинете президента. Отметил этот факт и сам режиссер Оливер Стоун, допущенный в кабинет главы государства в рамках работы над документальным фильмом о Владимире Путине.

Напомним, американский кабельный телеканал Showtime начал показ четырехсерийного фильма Оливера Стоуна о президенте России. Западные СМИ в свойственной им манере уже выразили свое отношение к ленте, назвав ее льстивой.

В одном из интервью режиссер подчеркнул: он хотел бы, чтобы президента России услышал весь мир. "Он должен был быть услышанным достаточно четко, поскольку я не собираюсь быть редактором, я позволю говорить ему", – сказал режиссер.

Как писали Dni.Ru, для создания своего документального фильма Стоун встречался с главой российского государства более десяти раз на протяжении двух лет. Путин рассказывает о семье, начале политической карьеры, рассуждает об отношениях с Западом.