Американец пожаловался Путину на русофобию в США

Во время прямой линии президенту России задал вопрос гражданин США. "Я ваш большой поклонник, и желаю вам здоровья. Как американец, который находится здесь, в Америке, и видит бешеную русофобию, хочу спросить: какой совет вы бы мне дали, чтобы помочь своим соотечественникам понять, что Россия нам не враг?" – спросил он.

В свою очередь Владимир Путин отметил, что Москва не считает Вашингтон своим врагом, и напомнил о союзничестве России и Америки во время мировых войн. "Мы знаем, что в США у нас много друзей", – сказал он, добавив, что американская русофобия является продуктом политической повестки дня.