Открылись новые подробности расстрела семьи Николая II

В результате анализа останков, предположительно принадлежащих членам семьи Николая II, получены новые данные. Однако раскрыть эти факты эксперты пообещали позднее.

Секретарь патриаршей комиссии по изучению результатов экспертизы, епископ Егорьевский Тихон заявил, что в результате исследования обнаружилось "немало" новых и неизвестных сведений о жизни Николая II и его семьи. "Это все, что пока можно сказать", – цитирует его ТАСС.

При этом священнослужитель добавил, что эти данные могут стать доступны широкой публике уже в скором времени. "Было предложено и решено просить Следственный комитет разрешения на публикации тех материалов следствия, экспертиза по которым завершена", – сказал он. "Если разрешение будет получено, то (их раскроют. – Прим. ред.) уже этим летом", – уточнил епископ.

Между тем он заявил, что приветствует обсуждение подлинности исследуемых мощей. По словам священнослужителя, вопрос почитания или непочитания "екатеринбургских останков" еще не решен, он остается за соборным разумом Православной церкви. "До этого все остальные суждения, безусловно, могут иметь место, поскольку сегодня продолжаются исследования, а следовательно продолжается и очень важная дискуссия", – заключил он.

14 июня 1913 года в ходе ряда поездок по России в честь 300-летия правления Династии Романовых, император Николай II посетил Кострому. pic.twitter.com/jb0ZpC8YH6 — ДневникИсторииРоссии (@diaryrh) 13 июня 2017 г.

Ранее председатель Следственного комитета России (СКР) Александр Бастрыкин на встрече с патриархом Кириллом обсудил итоги опознания "екатеринбургских останков". В пресс-службе ведомства отметили, что в Русской православной церкви (РПЦ) высоко ценят объективный характер исследования.

Также представитель СКР подчеркнул, что в РПЦ попросили исключить вероятность ошибки при установлении происхождения екатеринбургских останков. В связи с этим "Следственным комитетом назначен комплекс экспертиз, в том числе историческая, генетическая, антропологическая, направленный на бесспорную идентификацию погибших".

Николай II и Великие княжны Ольга, Татьяна и Мария в каноэ на Крестовом канале. Россия. Начало ХХ в. pic.twitter.com/L33VNAGt9S — Исторические Фото (@HistoryFoto) 13 июня 2017 г.

Напомним, Николай II отрекся от престола 2 марта 1917 года. По решению большевиков, его расстреляли вместе с семьей в ночь на 17 июля 1918 года в Екатеринбурге. В 2000 году Русская православная церковь канонизировала царя и его семью.