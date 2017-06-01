В гробу Качиньского нашли останки других людей

Польские специалисты обнаружили останки других людей в гробу президента страны Леха Качиньского, который погиб в результате авиакатастрофы под Смоленском. О неожиданной находке сообщил заместитель генерального прокурора Польши Марек Пащонек.

По его словам, останки принадлежат другим жертвам катастрофы. Теперь власти Польши настаивают на эксгумации всех, кто погиб в результате крушения самолета, передает "Газета.ru".