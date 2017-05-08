В Москве объявлено экстренное предупреждение

Управление МЧС по Москве объявило экстренное предупреждение в связи с ухудшением погодных условий. Вплоть до 9 мая в столице ожидаются осадки в виде снега и дождя с сильными порывами ветра – до 14 метров в секунду.

Водителям следует быть внимательнее из-за ухудшения видимости, сообщили в пресс-службе управления МЧС. Возможна гололедица.