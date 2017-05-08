Самолеты ВКС разгонят непогоду в День Победы

В Москве 9 мая самолеты ВКС выйдут на борьбу с непогодой. Специальные машины с реагентами на борту будут совершать полеты в течение 24 часов.

"Будет задействовано девять самолетов Ан-12 и Ан-26 военно-транспортной авиации. Комплекс работ по разгону облаков будет проводиться на высотах от 3 до 8 тысяч метров", – сообщили в Министерстве обороны страны. Разгон облаков позволит частично избавиться от осадков над Москвой в День Победы, передает "Интерфакс".