Пикник с шашлыками может закончиться штрафом

Несмотря на то, что последний раз крупный пожар, уничтоживший значительную часть Москвы, произошел в столице больше двух веков назад, в городе по-прежнему действует запрет на разведение костров. Это значит, что обычная майская вылазка на пикники в черте города может закончиться штрафом. Что делать, чтобы этого избежать, рассказали на официальном портале мэра и правительства Москвы.

Так, удовлетворить свою потребность в готовке шашлыков москвичи могут на специально оборудованных под эти цели площадки, которых в разных округах города насчитывается порядка 300. Сделать это можно абсолютно бесплатно. Кроме того, там уже установлены мангалы, скамейки и столы – от отдыхающих потребуется принести с собой только сам шашлык.

Устраивать пикники разрешено только в границах таких оборудованных зон. Тем, кто разводит костры и использует мангалы вне специальных площадок, грозят штрафы. Обычным гражданам придется заплатить от трех до четырех тысяч рублей, должностным лицам – от 20 до 30 тысяч рублей, юридическим – от 150 до 200 тысяч рублей. Если нарушители забрели на особоохраняемую природную зону, то тяга к шашлыку обойдется им еще дороже. Для граждан он по-прежнему составит от четырех до пяти тысяч, для должностных лиц – уже от 30 до 40 тысяч рублей, а для юридических – от 200 до 300 тысяч.

