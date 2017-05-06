Зарубежные оркестры выступают в московских парках

В ближайшие дни москвичи и гости столицы могут насладиться живой музыкой от оркестров из Великобритании, США, Италии и других стран. Одними из первых свое мастерство продемонстрировали военные волынщики из Новой Зеландии.

Выступление новозеландского оркестра Крайстчерч можно было увидеть в парке "Фили". Коллектив был создан еще в далеком 1952 году, и пользуется огромным успехом у многих военных и общественных организаций.

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На протяжении долгих лет коллектив участвует в состязаниях волынщиков на самом высоком уровне как у себя на родине, так и за границей. В 2008 году оркестр успешно дебютировал в России, показав свое мастерство на ряде площадок Москвы и Подмосковья, пишет ТАСС.

Кроме того, в столицу прибыли оркестры из Уэльса, шотландского города Керколди и из итальянского Сансеполькро. Оркестр из Керколди можно будет услышать в Сокольниках, а также в Парке Победы. Коллектив завоевал себе славу по всей Шотландии, периодически выступая на различных фестивалях и парадах. А в прошлом году музыканты из Керколди успешно выступили на чемпионате оркестров волынок в городе Глазго.

Оркестр волынок из Новой Зеландии выступил в парке Фили https://t.co/DLy1WBboN5 — Шурочка Прижбилова (@owligu) 6 мая 2017 г.

Компанию шотландцам составят их соседи по Туманному Альбиону – Симфонический медный оркестр Уэльса. Музыканты впервые продемонстрируют свое мастерство перед российскими зрителями.

Порадуют москвичей и гостей столицы и флагоносцы из Сансеполькро. Это старейшая в Италии группа исполнителей, которая существует как ассоциация уже более 60 лет. Итальянцы познакомят московскую публику с искусством "потрясания" флагами. Первоначально это было связано с управлением войсками на поле битвы, когда отдельные воинские отряды действовали под геральдическими символами своих военачальников, сеньоров или городских коммун.

Помимо парков в Филях, Сокольниках и Парка Победы, живую музыку от иностранных коллективов можно услышать в ЦПКиО имени Горького, в "Саду Эрмитаж", Измайловском парке, на Триумфальной площади, а также в районах Тропарево-Никулино, Северное Тушино и усадьбе "Царицыно".