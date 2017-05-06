Какие станции метро Москвы закроют на выходные

В рамках программы благоустройства вестибюли двух станций Московского метрополитена будут закрыты на вход и выход пассажиров 6 и 7 мая, передает "Интерфакс". Ограничения коснутся южного вестибюля станции "Тушинская" и западный вестибюл станции "Кузьминки" Таганско-Краснопресненской (фиолетовой) линии столичной подземки. "Для входа в метро и выхода в город пассажиры смогут воспользоваться соседними вестибюлями, расположенными в непосредственной близости от закрытых", – объяснили в пресс-службе метро. Кроме того, до 9 мая в северном вестибюле станции "Царицыно" Замосковрецкой (зеленой) линии метрополитена для прохода закрыта маршевая лестница – вход и выход там возможен только по эскалаторам.