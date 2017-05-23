Что прячут в ковчеге с мощами Николая Чудотворца

Зачем для одной кости понадобился метровый саркофаг? И позволят ли ученым провести анализ ребра святого? Вопросов возникает много.

Более 18 тысяч верующих только за первый день паломничества смогли приложиться к мощам Николая Чудотворца. Вернее, к ковчегу, в котором их привезли. Этот метровый ювелирный саркофаг весом более 50 килограммов был изготовлен из серебра и покрыт золотом на художественно-производственном предприятии Русской православной церкви "Софрино". Внутрь залит жидкий воск с благовониями. А в углублении находится всего одна кость – девятое левое ребро святого.

Целиком останки Николая Угодника привезти куда-либо невозможно – в крипте итальянского города Бари они покоятся ниже уровня моря, под тремя тяжелыми каменными блоками, которые были уложены еще в 1087 году после перенесения святителя из города Миры Ликийской. Между этими плитами есть небольшие – 6 сантиметров диаметром – отверстия. В обычное время через них собирают миро.

Да-да, мощи Николая Мирликийского мироточат и по сей день, хотя после его смерти прошло свыше полутора тысяч лет. Раз в году в мае открывается специальное углубление под саркофагом и оттуда вычерпывается драгоценное миро. Его добавляют в святую воду и раздают всем верующим, надеющимся на исцеление.

А для того чтобы доставить часть святителя в Россию, директор Института судебной медицины профессор Университета Бари Франческо Интрона опустил в эти отверстия медицинское оборудование и миниатюрную видеокамеру. В итоге было взято левое девятое ребро святителя Николая. Верующие отметили символичность выбора ребра, находящегося со стороны сердца, которое, по словам современников, горело любовью к людям.

После отделения кости ее отправили в лабораторию. Там ребро было специальным образом подсушено. И только после этого помещено в ковчег.

Про привоз единственной кости Николая Угодника часто говорят как о событии, состоявшемся впервые за почти тысячу лет. Но здесь есть доля лукавства – частицы биологической ткани признанного святым архиепископа постоянно хранятся во многих храмах и монастырях, где можно поклониться им без всяких очередей. Например, частички мощей Николая Чудотворца имеются в Свято-Даниловском и Николо-Угрешском монастырях, храме Святителя Николая в Котельниках, храме Спаса Нерукотворного в Сетуни и храме Богоявления Господня в Химках, храме Святителя Николая в Толмачах при Третьяковской галерее, храме Всех Святых на Кулишках, храме Архангела Михаила в Тропарево и храме Святителя Николая на Трех Горках.

Может возникнуть справедливый вопрос: а как церковь относится к тому, что тело святого разрезают на части и передают в разные приходы? Традиция разрознения мощей, или, иначе говоря, разделения останков святых на частицы, была заложена еще в ранней Византии. Вот что по этому поводу писал богослов Иоанн Златоуст: "Святые мощи – неисчерпаемые сокровища и несравненно выше земных сокровищ именно потому, что сии разделяются на многие части и чрез разделение уменьшаются; а те от разделения на части не только не уменьшаются, но еще более являют свое богатство: таково свойство вещей духовных, что чрез раздаяние они возрастают и чрез разделение умножаются".

Мощи, к которым появляется доступ у ученых, могут многое рассказать. Например, при помощи радиоуглеродного метода возможно определить возраст умершего и установить дату смерти. Любая органика содержит в себе углерод, который с момента смерти биологического существа, начинает распадаться с определенной скоростью – так называемым периодом полураспада. Ученые измеряют количество углерода, которое остались у изучаемого объекта и затем сравнивают эти данные с тем, сколько его должно было быть изначально.

В случае с Николаем Чудотворцем это особенно актуально, потому что данные о дате его смерти сильно разнятся. Но позволят ли ученым исследовать изъятую из гробницы кость – большой вопрос.