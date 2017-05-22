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Общество

В чем секрет ажиотажа вокруг мощей Николая Чудотворца

Фото: GLOBAL LOOK press/Igor Palkin
Тысячи верующих выстроились в очередь от Крымского моста до Волхонки. В Москву из итальянского Бари доставили мощи одного из самых почитаемых в православии святых – Николая Чудотворца. Почему это событие вызвало такой ажиотаж у россиян, разбирались Dni.Ru.
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Ковчег с мощами Николая Чудотворца выставлен в Храме Христа Спасителя до 12 июля. Отсюда его перевезут в Александро-Невскую лавру Петербурга, где он пробудет до 28 июля. Несмотря на то, что впереди еще более семи недель пребывания святыни в столице, народ начал собираться с раннего утра.

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Святыни и реликвии такой значимости для православных привозят в Россию, конечно, не впервые. В 2006 году в храмах российских городов выставляли десницу Иоанна Крестителя. В 2004-2005 году более семи миллионов жителей России, стран СНГ и Прибалтики поклонились мощам преподобномученицы Елизаветы и инокини Варвары. Их останки после гибели вывезли из России в Иерусалим, сегодня они находятся в церкви Марии Магдалины в Гефсиманском саду. К поясу Богородицы, привезенному в 2011 году из Ватопедского монастыря на горе Афон, смогли приложиться более трех миллионов россиян. Около миллиона российских верующих поклонились зимой 2014 года легендарным Дарам волхвов. Согласно Евангелию, это золото, ладан и смирна, которые младенцу Иисусу Христу поднесли звездочеты, пришедшие с Востока.

И все же у некоторых многотысячные и даже многомиллионные паломничества к святыням вызывают вопросы. Библию (или хотя бы отрывки из нее) в наши дни читали многие. Скептики в первую очередь вспоминают книгу Исход: "Не сотвори себе кумира и никакого изображения того, что на небе вверху, и что на земле внизу, и что в воде ниже земли; не поклоняйся им и не служи им, ибо Я Господь, Бог твой, Бог ревнитель, наказывающий детей за вину отцов до третьего и четвертого рода, ненавидящих Меня". Вроде бы, это прямой запрет поклоняться образам и каким-либо вещам. Да и примеров поклонения останкам умерших людей ни в Ветхом, ни в Новом заветах не встречается.

Позицию РПЦ по поводу икон разъясняет протоиерей Олег Стеняев.

"Почему важно иметь иконы? Икона отсекает наше чувственное субъективное восприятие той или иной божественной реальности… Субъективное человеческое восприятие духовной реальности искажено, потому что в результате грехопадения наиболее пострадал чувственный аппарат человека. И доверять своим фантазиям, галлюцинациям – очень опасно. А икона – это образ, явленный святому человеку, который или сам написал икону, или руководил иконописцем, ее писавшим, а все последующие иконописцы делали список. Икона – это бесстрастное видение духовной реальности, и это очень помогает нам, особенно во время молитвы", – отвечает протоиерей на вопрос читателей портала "Православие.ру".

Для объяснения почитания мощей святых в православии священнослужители обычно приводят в пример библейскую историю о Елисее. Через год после смерти пророка в пещеру, где он был похоронен, уронили мертвеца. От прикосновения к костям Елисея тот воскрес. В РПЦ считают, что частицы мощей освящены благодатью, которой был исполнен при жизни святой.

Есть у этого почитания и другой аспект. Он проявился, к примеру, когда найденные в запасниках Музея истории религии в 1991 году мощи Серафима Саровского крестным ходом пронесли из Ленинграда в Дивеево. Ковчег сопровождали сотни тысяч верующих.  Патриарх Алексий II отметил тогда, что это событие послужило сплочению россиян. "Шествие, которого не знала история нашей Церкви, объединит народы России, сплотит их в общей молитве, в необходимости духовного обращения к подвижникам веры и благочестия. И молитвы их помогут нам преодолеть все трудности и испытания, исполнят наши сердца добротой и милосердием", – заявил патриарх.

Фото: GLOBAL LOOK press/Igor Palkin

В то же время основания для скептических высказываний понятны. Не секрет, что порой частиц предполагаемых мощей одного святого, если их собрать вместе, хватит на несколько, а то и на несколько десятков, тел. К примеру, отрубленная голова Иоанна Крестителя покоится одновременно в базилике  Сан-Сильвестро в Риме, в мечети Дамаска, в турецкой Антиохии, а также в монастыре на юге Франции, в католическом соборе Мюнхена и на горе Афон. А гвозди, которыми прибивали ко кресту Спасителя, найдутся в добром десятке храмов по всему миру. В РПЦ от комментариев по поводу таких странностей не отказываются: там признают, что имеют место некоторые перегибы, а эксперты продолжают работу по установлению подлинности останков.

К счастью, в случае с Николаем Чудотворцем дело обстоит иначе. 65 % мощей находятся в католической базилике в Бари – откуда и привезли в Москву левое ребро святого. Пятая часть мощей святителя обретается в католическом храме святого Николая на острове Лидо в Венеции. Остальные можно увидеть в храмах многих городов мира, в том числе и российских. Однако именно из Бари мощи вывозят впервые за 900-летнюю историю.

Впрочем, главное во всем этом все же вера. Верить человеку у нас не возбраняется – а во что именно, выбирает он сам. Если гражданин считает, что стоит потратить час – или несколько часов – в очереди к храму (а не в торговом центре или клубе), то это его право. И, скорее всего, по вере своей он и получит.

Автор: Игорь Силецкий22 мая 2017, 17:29

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