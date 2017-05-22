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К святым мощам выстроилась километровая очередь (видео)

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В храм Христа Спасителя доставили мощи святителя Николая. Ковчег с реликвией, которая почти тысячу лет не покидала пределы Италии, в главный храм России внесли четыре епископа. Допуск паломников начнется в 14:00 мск 22 мая, однако с раннего утра к храму выстроилась огромная очередь.

Как передает корреспондент Dni.Ru, верующие стоят на Пречистенской набережной, очередь растянулась от Крымского моста до Соймоновского проезда. Попасть в нее можно только с Крымского моста, территория храма от станции метро "Кропоткинская" огорожена.

22 мая 2017, 08:38

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