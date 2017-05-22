"Единая Россия" проследит за прозрачностью коммунальных платежей

"Единая Россия" в рамках партийного проекта "Управдом" берет на контроль случаи незаконного включения платежей за ЖКХ. Партия будет вести постоянный мониторинг платежных документов.

В платежках не должно быть незаконно включенных статей расходов, которые зачастую придумывают управляющие компании. Как рассказал зампред комитета Госдумы по ЖКХ, координатор проекта "Управдом" Павел Качкаев, недавно в Ярославле жителям одного из домов пришлось платить штраф за невыход на субботник по уборке придомовой территории.

"Это говорит, как минимум об отсутствии элементарной правовой грамотности председателя ЖСК. Он не имел никаких правовых оснований для того, чтобы назначать какие-то штрафы за то, что люди не вышли на субботники, даже если жильцы сами решили их проводить", – сказал парламентарий.

Качкаев выразил надежду, что речь идет о банальном незнании законодательства и нормативно-правовых актов и такие случаи не носят массовый характер. Депутат попросил своих коллег внимательно относиться ко всем подобным ситуациям в рамках работы в партийном проекте "Управдом" и оказывать, если это необходимо, юридическую помощь гражданам.





С помощью проекта "Управдом" "Единая Россия" проводит в регионах страны всесторонний анализ изменений и обновлений в сфере ЖКХ. Его реализация позволит определить дальнейший вектор модернизации всего жилищно-коммунального хозяйства страны.