"Единая Россия" проследит за прозрачностью коммунальных платежей

Страсти вокруг Максаковой Криминальный СССР Дом-2 Гороскоп Главные события Москвы

Самое читаемое

Жена застала Малахова спящим с Бузовой
Пригожин огорошил известием о Максаковой
В семье звезды "Дома-2" случилось страшное горе
Родная сестра Жанны Фриске борется с раком
Пластический хирург посчитал операции Пугачевой
партнеры
Понедельник 22 мая
Лента новостей
22:32
Госдума против переноса вступления в силу "пакета Яровой"
22:29
Развод с Гусевым отразился на новых отношениях Феофилактовой
22:05
Разведчик Израиля разбился у границы Ливана
21:57
Избитый в Мексике россиянин вышел из комы
21:46
Трамп сбежал от рукопожатия с Нетаньяху (видео)
21:22
Киев испугался вводить визы с Россией
21:12
Дорожные рабочие нашли мину на западе Москвы
21:01
На Южном Урале из воды вытащили гигантского мутанта
20:52
Бывшая жена требует от Потанина 850 млрд
20:49
Полиция Татуина разогнала протесты слезоточивым газом (видео)
20:23
В подмосковном болоте нашли миллиард рублей (видео)
20:04
Одетый в женское грабитель открыл стрельбу в центре Парижа
20:01
Известный гонщик умер после травмы головы
18:36
Москвич прыгнул с третьего этажа за собакой
18:33
Какой должна быть молодежная политика
18:33
В детском саду воспитательница сломала ребенку ключицу
18:29
Подвозивший Семенович Rolls-Royce угодил под трамвай
18:12
Юрий Колокольников напугал готовностью покинуть эту Землю
18:11
Калашникова отказалась от Шаляпина за 20 миллионов
17:54
В Махачкале прохожие отбили ребенка у стаи собак
17:46
Трое школьников устроили погром на кладбище
17:37
Кожевникову пристыдили за связь с заграницей
17:37
Новая спутница бывшего мужа Бони похожа на Водонаеву
17:23
В Домодедово задержали пассажира с кокаиновыми конфетами
17:10
Олимпийская чемпионка полностью разделась в реалити-шоу
17:03
В Сети опубликовали фото iPhone 7s и 7s Plus
16:57
Снос хрущевок поддержали более 90% проголосовавших москвичей
16:46
Розу Сябитову подозревают в брачных аферах
16:36
Украина готова "отморозить уши" назло Путину
16:33
Звезда "Приключений Буратино" умерла в нищете
16:32
Пираты похитили россиянина у берегов Нигерии
16:26
Группа альпинистов погибла на Эвересте
16:18
Умер известный российский комментатор
16:17
Россияне массово выезжают в Японию
16:14
Маша Малиновская потеряла свою красоту
16:11
Шепелев и Корчевников попали в новый скандал
16:11
В Москве состоялась премьера фильма "Герасим"
16:03
Средняя зарплата в России вырастет до 121 тысячи
16:01
В Таиланде закормленную туристами макаку спасают от ожирения (фото)
15:46
Отец Медведевой умер от рака
15:31
У любовницы Захарченко нашлась квартира за 150 млн рублей
15:28
"ЕР" подвела итоги дебатов в рамках праймериз
15:25
Киевлянин распек врущих о Донбассе пропагандистов
15:19
На Киркорова напали обиженные кредиторы
15:17
Российский офицер погиб в Сирии при попытке спасти товарища
15:10
Европейских женихов предупредили об украинских аферистках
14:55
Седокову подняли на смех из-за оригинального имени сына
14:53
Ольга Тумайкина сошла с ума
14:37
Чем запомнятся праймериз "Единой России"
14:37
Клиенты борделя требовали у уборщицы 1,5 млн
14:26
Найдена главная причина бессонницы в городе
14:22
Строгий, но комфортный. Тест-драйв Audi Q7
14:18
Доходы Кадырова подскочили в два раза
14:14
71-летняя певица показала свои прелести на премии
14:11
Мать о "зазвездившейся" победительнице шоу "Голос.Дети"
14:01
В Москве таксист избил мужчину с младенцем
13:58
Бородину заклевали за странный стиль
13:50
Теща сжалилась над украинским премьером и пустила его к себе
13:47
"Легкие" сигареты признали опаснее обычных
13:44
"Нелюбовь" Звягинцева произвела фурор в Каннах
13:43
У Доренко проблемы из-за кошек
13:35
Киселев напомнил Собчак об ошибке молодости
13:23
Почему сумасшедший Маккейн набросился на Лаврова и Путина
13:20
Три источника экономической программы
13:15
Богатые участники "Дома-2" шикуют во дворцах
13:00
На западе Москвы произошла стрельба
12:44
В Турции убийца пилота Су-24 приговорен к пяти годам тюрьмы
12:34
Россиян за шум по ночам хотят штрафовать на 100 тысяч
12:22
Шварценеггер вновь исполнит роль Терминатора
12:19
Вера Глаголева рассказала о своей болезни
12:16
В подмосковных электричках появятся биотуалеты и Wi-Fi
12:06
Басков положил глаз на юного героя "Евровидения"
12:01
Церковь Сатаны открестилась от Трампа
12:00
Как советники "слили" брехуна Порошенко
11:58
После столкновения с Меладзе Джамала объявила о смерти
11:47
Сочинец выиграл рекордные 365 миллионов в лотерею
11:35
В Подмосковье 8-летнюю девочку убило качелями
11:34
Люди спасли умиравшую от жажды змею (видео)
11:29
Орбакайте вынуждена прятаться от мужа
11:25
Врачи подозревают у Веры Глаголевой онкологию
11:22
ОП голосует за кандидатов от некоммерческих организаций
11:21
Бузову перед микрофоном закидали помидорами
11:20
Найден секретный способ очистить память iPhone
11:19
В Москве появился способ оформления ОСАГО без очереди
11:09
Путин излечит Америку от склероза
11:06
Болезнь Паркинсона научились лечить боксом
11:03
Больному СПИДом лидеру Queen отрезали ногу
10:49
В Москве начали отключение горячей воды
10:45
Максакова показала фото молодого "красавца" Вороненкова
10:35
Стать соседом Елизаветы II можно за 1,3 млрд рублей
10:35
Тарасова резко осадила Ягудина
10:33
Когда человек достигнет ближайших 10 звезд
10:17
Как получить от мужчины все
09:55
Диета для красивой кожи
09:54
Китай попросил США на 100 дней отстать от Ким Чен Ына
09:50
В Москве похитили 12-летнего мальчика
09:41
Лера Кудрявцева всех обманула
09:39
У 53-летнего москвича угнали Toyota за 4,5 миллиона
09:25
Третьяк отказался увольнять Знарка после нового провала с Канадой
09:19
Дядя боксера избил его соперника прямо на ринге
загрузить ещё
партнеры

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

Возмущенные зрители покинули концерт Пугачевой
Сын изувечил себя после травли Джигурды
Как известный актер стал криминальным авторитетом
Шепелев и Корчевников попали в новый скандал
Москвичам пообещали "розовое лето"
В чем секрет ажиотажа вокруг мощей Николая Чудотворца
Общество

"Единая Россия" проследит за прозрачностью коммунальных платежей

Фото: GLOBAL LOOK press/Pravda Komsomolskaya
"Единая Россия" в рамках партийного проекта "Управдом" берет на контроль случаи незаконного включения платежей за ЖКХ. Партия будет вести постоянный мониторинг платежных документов.
прочитано 228 раз

В платежках не должно быть незаконно включенных статей расходов, которые зачастую придумывают управляющие компании. Как рассказал зампред комитета Госдумы по ЖКХ, координатор проекта "Управдом" Павел Качкаев, недавно в Ярославле жителям одного из домов пришлось платить штраф за невыход на субботник по уборке придомовой территории.

ПО ТЕМЕ

Как изменятся тарифы ЖКХ после нововведений Медведева

"ЕР" предложила россиянам стать хозяевами страны

"Это говорит, как минимум об отсутствии элементарной правовой грамотности председателя ЖСК. Он не имел никаких правовых оснований для того, чтобы назначать какие-то штрафы за то, что люди не вышли на субботники, даже если жильцы сами решили их проводить", – сказал парламентарий.

Качкаев выразил надежду, что речь идет о банальном незнании законодательства и нормативно-правовых актов и такие случаи не носят массовый характер. Депутат попросил своих коллег внимательно относиться ко всем подобным ситуациям в рамках работы в партийном проекте "Управдом" и оказывать, если это необходимо, юридическую помощь гражданам.

Павел Качкаев. Фото: wikipedia.org

С помощью проекта "Управдом" "Единая Россия" проводит в регионах страны всесторонний анализ изменений и обновлений в сфере ЖКХ. Его реализация позволит определить дальнейший вектор модернизации всего жилищно-коммунального хозяйства страны.

Автор: Александр Комаров22 мая 2017, 20:44

комментарии

Политика

Киев испугался вводить визы с Россией
Почему сумасшедший Маккейн набросился на Лаврова и Путина
Трамп сбежал от рукопожатия с Нетаньяху (видео)
Как советники "слили" брехуна Порошенко

Шоу-бизнес

Развод с Гусевым отразился на новых отношениях Феофилактовой
Дрязги Фриске и Шепелева из-за денег на лечение рака
Онкобольная звезда "Дома-2" осталась без волос
Юрий Колокольников напугал готовностью покинуть эту Землю

Проишествия

Российский офицер погиб в Сирии при попытке спасти товарища
Известный гонщик умер после травмы головы
Полиция Татуина разогнала протесты слезоточивым газом (видео)
Убийство мексиканца блогером из России попало на видео

Lifestyle

Звезда "Приключений Буратино" умерла в нищете
"Нелюбовь" Звягинцева произвела фурор в Каннах
Шварценеггер вновь исполнит роль Терминатора
Больному СПИДом лидеру Queen отрезали ногу
Шоу-бизнес

Тарасова резко осадила Ягудина

Легендарный тренер прикрикнула на своего воспитанника
Шоу-бизнес

Седокову подняли на смех из-за оригинального имени сына

Если певица не пошутила, мальчика будут дразнить в школе
Шоу-бизнес

Маша Малиновская потеряла свою красоту

Сексапильная телеведущая сильно изменилась
Шоу-бизнес

Шепелев и Корчевников попали в новый скандал

На "Прямом эфире" начались разборки из-за финансовых нарушений

Гороскоп

Собянин обречен на успех
Астрологический прогноз с 22 по 28 мая
Опасная болезнь певицы Мадонны
У 52-летней Моники Белуччи будет ребенок

Фоторепортажи

71-летняя певица показала свои прелести на премии
Бузова и Нюша оголились в парке
В Москве состоялся Венский бал
Как проходила свадьба сестры Кейт Миддлтон

Спорт

Олимпийская чемпионка полностью разделась в реалити-шоу
Третьяк отказался увольнять Знарка после нового провала с Канадой
Дядя боксера избил его соперника прямо на ринге
Избитый заместитель Емельяненко попал в больницу в Москве

Регионы

Подвозивший Семенович Rolls-Royce угодил под трамвай
В подмосковном болоте нашли миллиард рублей (видео)
Сочинец выиграл рекордные 365 миллионов в лотерею
Пенсионерка-геймер стала звездой Сети
+18 © 2017 Dni.ru. Все права защищены. olgazaharova@dni.ru