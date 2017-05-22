Европейских женихов предупредили об украинских аферистках

Пользуясь ситуацией в Донбассе, украинские мошенницы с легкостью выманивают немалые суммы у потенциальных европейских женихов. В ЕС уже формируют списки аферисток.

Украинки выманивают деньги у иностранцев, сетуя на несуществующие обстрелы, например, в Харьковской области. Некоторые брачные аферистки давят на жалость историями о своей нелегкой работе буквально "за еду".

Сердобольные зарубежные женихи легко входят в положение потенциальных невест и шлют им немалые деньги. После получения валютного перевода "невесты" пропадают. Иногда незадачливым женихам приходит сообщение о каком-либо бедствии, вдруг постигшем украинку: авария, кража всех документов, обстрел, попадание в больницу.

Иностранные сайты с инструкциями о том, как не стать жертвой украинок, все чаще появляются в Сети. Приводятся конкретные примеры "нигерийских схем" аферисток.

"Я познакомился на сайте для создания семьи с очень красивой украинкой. Она рассказала, что живет в зоне АТО, где каждый день подвергается риску быть убитой. А в связи с тем, что в ее регионе нет работы, вынуждена работать за еду. Также у ее родителей проблемы со здоровьем, а бывший супруг ее постоянно избивал. Она показывала мне по скайпу документы с печатями, копию своего паспорта. Я выслал девушке $300, и после этого она перестала выходить со мной на связь. В полицию я не стал обращаться. Но посмотрел в интернете, что таких случаев сотни. Получается, не я один такой", – рассказал Давид из Авиньона, Франция.

Тони из Бейрута жалуется на 30-летнюю Лизу с фамилией Виталий из Донецка. По словам жениха, невесту он тоже нашел в интернете на одном из сайтов знакомств. В ходе общения Лиза даже показала паспорт. Документ в итоге оказался, естественно, поддельным.

"Она уверяла, что в дом ее родителей попала бомба. И ей нужны деньги, чтобы сделать новый паспорт. А после того как я переслал ей $200, она стала объяснять, что на то, чтобы покинуть оккупированную территорию Донецка, нужны $400. Позже она сообщила, что, как только купила билет на самолет, ее ограбили неизвестные – украли все деньги и паспорт", – рассказал Тони историю своей недолгой украинской любви.



Подобных случаев уже насчитываются сотни, учитывая, что не все жертвы решаются рассказать о своем романтическом провале. Сейчас европейцы работают над созданием общей единой базы украинских мошенниц. Согласно законам Украины, аферисткам может грозить до 12 лет лишения свободы.

