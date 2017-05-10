Как становилась женщиной Надежда Савченко

25 мая прошлого года указом президента России Владимира Путина украинская летчица Надежда Савченко была освобождена из тюрьмы и отправлена на родину. С этого момента и началась головокружительная политическая карьера украинки, которая постепенно превратила ее из грубой, мужеподобной бунтарки в женственную, элегантную леди.