Как становилась женщиной Надежда Савченко

25 мая прошлого года указом президента России Владимира Путина украинская летчица Надежда Савченко была освобождена из тюрьмы и отправлена на родину. С этого момента и началась головокружительная политическая карьера украинки, которая постепенно превратила ее из грубой, мужеподобной бунтарки в женственную, элегантную леди.
Президент России принял участие в гала-матче Ночной хоккейной лиги в Сочи
На песенном конкурсе в Киеве было много фриков, жести и плагиата
Девушка рассказала о борьбе с болезнью
К акции присоединились жители более чем 50 стран
Артисты делятся с поклонниками рассказами про великий день
Dni.Ru собрали лучшие фотографии с мероприятия
Dni.Ru собрали лучше фотографии первой леди страны
Родственники многих звезд шоу-бизнеса служили в рядах Красной Армии
К счастью, на европейский песенный конкурс ездит не только Кончита Вурст
Актеру исполнилось 95 лет
Главная сваха страны не винит себя в случившемся
Мехди Эбрагими-Вафа хочет восстановить справедливость ради памяти умерших коллег по шоу
Артистка, которая привезла на Украину главный песенный конкурс Европы, теперь в опале
Балерина живет по своим правилам и доверяет только себе