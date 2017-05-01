Путин освободил от должности двух руководителей МЧС

Президент России освободил от должности двух чиновников МЧС. Согласно тексту указа, были уволены замглавы ведомства Владимир Артамонов и заместитель руководителя Национального центра управления в кризисных ситуация Сергей Воронцов. Соответствующий документ бы опубликован на официальном портале правовой информации.