Путин освободил от должности двух руководителей МЧС

Президент России освободил от должности двух чиновников МЧС. Согласно тексту указа, были уволены замглавы ведомства Владимир Артамонов и заместитель руководителя Национального центра управления в кризисных ситуация Сергей Воронцов. Соответствующий документ бы опубликован на официальном портале правовой информации.
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