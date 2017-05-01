Минобороны отправило Матроскина к берегам Сирии

Министерство обороны России опубликовало снимок первого кота, который на корабле Военно-морского флота отправился к берегам Сирии. Фотография появилась на странице ведомства в социальной сети Facebook.

Интернет-пользователи заметили, что в Минобороны не назвали кличку кота. В социальной сети его прозвали Матроскиным.