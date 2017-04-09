Телеведущая в прямом эфире узнала о смерти мужа
Муж телеведущий погиб в результате аварии. "Корреспондента вывели с места происшествия в прямой эфир новостного выпуска. Он не назвал имен погибших в аварии, но Каур поняла о ком идет речь по маршруту и марке злополучного автомобиля", – передает The Times of India.
Каур потеряла самообладание только после того, как вышла из эфира и уточнила данные о погибших у корреспондента. "Она показала образцовую преданность своей работе. Мы очень гордимся ей", – рассказал коллега Каур.
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