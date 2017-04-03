Россиян будут сажать за кражу электричества

Кража электроэнергии обойдется похитителям дорого: депутаты предложили наказывать за это преступление лишением свободы до шести лет. Законопроект рассматривают в правительстве.

Кабмин и Верховный суд изучают законопроект, направленный депутатами-единороссами Михаилом Старшиновым и Гаджиметом Сафаралиевым. Если поправки примут, кража электроэнергии будет наказываться штрафом в размере от 100 тысяч до 500 тысяч рублей, либо принудительными работами на срок до пяти лет. А могут и лишить свободы на срок до шести лет и оштрафовать на 80 тысяч рублей.

Старшинов пояснил журналистам, что необходимость внесения поправок связана с участившимися случаями кражи электроэнергии. Это не только наносит значительный урон компаниям-поставщикам, но и ставит под угрозу обеспечение безопасности на объектах электросетевого хозяйства. "А это, в свою очередь, напрямую сказывается на жизни и безопасности наших граждан", – пояснил депутат.

Парламентарий подчеркнул: нынешняя редакция соответствующего пункта статьи 158 Уголовного кодекса регламентирует наказание за кражу из нефтепровода, нефтепродуктопровода, газопровода. "Мы считаем, что к этим же деяниям должна быть приравнена кража из объекта электросетевого хозяйства. Это позволит устранить имеющийся правовой пробел", – цитирует его ТАСС.

Законопроект оставляет похитителям возможность амнистии. Один из пунктов гласит: тот, кто добровольно сообщит о преступлении и в полном объеме возместит причиненный ущерб, может быть освобожден от уголовной ответственности.