Россиян обогреют по-новому

Кардинальные изменения произойдут в системе теплоснабжения в России через десять лет. Это станет возможным благодаря запущенной реформе отрасли. Ее радикально перестроят, в первую очередь, с точки зрения энергоэффективности.

Новые правила функционирования отрасли нашли отражение в законопроекте, который был одобрен в первом чтении Госдумой. В парламенте уверены, что предложенная правительством модель не имеет альтернативы. Ее цель – рост инвестиций, модернизация теплоснабжения, снижение потерь и как следствие – повышение надежности и эффективности сектора.

Есть, конечно, в среде экспертов и разногласия. Их попытались разрешить на недавних парламентских слушаниях. Работа продолжается в составе специальной рабочей группы Комитета по энергетике. Спешить с принятием закона, учитывая большую значимость изменений, которые он запускает, парламент не будет.

Хотя и тянуть бесконечно в этом вопросе нельзя. Как отметил депутат Госдумы Павел Завальный, сегодня теплоснабжение – одна из самых проблемных, слабо модернизированных, экономически и энергетически неэффективных, инвестиционно непривлекательных сфер энергетики. Износ оборудования ТЭЦ и теплосетей – на критическом уровне. Во многих крупных городах их возраст превышает 25 лет. Растет число небольших и менее эффективных котельных: с 2000 по 2011 годы – примерно на 20%, свидетельствуют данные Минэнерго. ТЭЦ загружены не более чем на 30% от установленной мощности, а котельные – в среднем на 15%. Тарифы на тепло постоянно растут, и сегодня оно занимает наибольший объем в платежах людей за ЖКУ. Потери этого ресурса в России – в три раза выше, чем в Финляндии. Растут риски аварий, качество услуг ЖКХ снижается.

Сфера приносит убытки и самим производителям. "Для энергокомпаний производство и передача тепла являются убыточными, а объем неплатежей остается на высоком уровне", – говорил председатель правления СУЭК и член совета директоров "Сибирской генерирующей компании" Владимир Рашевский. По его мнению, если сохранить старые правила жизни, то отрасль останется абсолютно инвестиционно непривлекательной. При этом, по данным замглавы Минэнерго Вячеслава Кравченко, ежегодная потребность в инвестициях в теплоснабжении составляет порядка 250 миллиардов рублей, тогда как фактически вкладывается около 87 миллиардов в год.

В то же время внутри самой отрасли есть значительный потенциал для роста эффективности, уверены эксперты. За счет этого можно получить около 37% требуемых инвестиций, заявил замглавы Минэнерго Вячеслав Кравченко на парламентских слушаниях. Одним из направлений роста эффективности является сокращение объема пережога топлива, который, по оценкам Минэнерго, составляет около 37 миллионов тонн условного топлива в год (примерно 14% всего газа, который идет на производство электроэнергии и тепла в России).

Главное, что нужно сделать, – ввести в теплоснабжении долгосрочное тарифообразование: как минимум на десять лет, без ежегодных корректировок, как это происходит сейчас. Только в таких условиях инвесторы будут готовы вкладывать средства в теплосети и источники выработки тепла. Этот путь и предлагает Минэнерго. Вместо государственного регулирования тарифов будет установлен предельный уровень цены на тепло. Он будет давать собственникам стимулы для модернизации основных фондов и оптимизации схем теплоснабжения. Это крайне важно для тех регионов, где надежность теплоснабжения – не вопрос комфорта, а вопрос жизни и смерти.

Новая модель рынка тепла предусматривает назначение единой теплоснабжающей организации (ЕТО), которая станет центром ответственности за все вопросы, связанные с поставкой ресурса. Контролировать ЕТО будут муниципалитеты. Эти принципы, по мнению разработчиков, позволят устранить основные причины проблем в отрасли. Звучит оптимистично. Но на деле реформе предстоит пройти еще очень длинный путь.

Модель, предложенная правительством, не имеет альтернативы, отмечал зампредседателя комитета Совета Федерации по экономической политике Виктор Рогоцкий. Тем более что в энергетике есть компании, которые зарекомендовали себя как квалифицированные инвесторы при реформе электроэнергетического сектора. Это "Газпромэнерго Холдинг", "Интер РАО", "Юнипро", "Т Плюс", "Фортум", "СГК" и "Лукойл". Эти компании реализовали программы строительства новых генерирующих мощностей, в результате чего были серьезно обновлены мощности российской электроэнергетики.