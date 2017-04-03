Евросоюз потерял покой из-за "Искандеров"

Страны НАТО посчитали развертывание российских ракетных комплексов "Искандер" в Калининградской области угрозой для своей безопасности. Однако Москва не собирается отчитываться.

Замгенсека НАТО Роуз Геттемюллер назвала развертывание ракетных комплексов "Искандер" доказательством тенденции на милитаризацию и усиление контроля над воздушным пространством. Она не стала отрицать, что наша страна имеет на это полное право.

"Никто и не спорит с тем, что Калининградская область – это территория России", – цитирует Геттемюллер "Коммерсантъ". "Многие члены альянса, соседствующие с Россией, считают это угрозой для своей безопасности", – отметила она.

Примечательно, что глава МИДа Сергей Лавров неоднократно говорил об отсутствии у России планов по нападению на какие-либо страны. В свою очередь директор департамента общеевропейского сотрудничества МИДа Андрей Келин подчеркивал, что Москва не собирается отчитываться перед НАТО по поводу размещения "Искандеров" в Калининграде.

Ранее в Минобороны России подтвердили информацию о передислокации мобильных ракетных комплексов в Калининградскую область для совершенствования подготовки. Официальный представитель ведомства Игорь Конашенков отметил, что один "Искандер" был специально выставлен под пролетавший американский разведывательный спутник для уточнения параметров работы космического аппарата.