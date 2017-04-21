Осужденный в США на 27 лет лет россиянин просит помощи

Гражданин России Роман Селезнев, который был осужден в США по обвинению в кибермошенничестве и приговорен к 27 годам лишения свободы, обратился за помощью к своей родной стране. "Сегодняшнее решение, сделанное правительством США, ясно показывает всему миру, что я политический заключенный и орудие для правительства. Это никоим образом не равноценный приговор. Я был похищен США, и они знают, что это правда. Теперь они хотят послать сигнал всему миру, используя меня в качестве пешки", – цитирует его РИА Новости. "Как гражданин России я шлю сообщение официальным лицам моей страны: пожалуйста, помогите мне, я вас умоляю", – говорится в заявлении россиянина. Отметим, Роман Селезнев был схвачен агентами Секретной службы США на Мальдивских островах и вывезен в США. На последовавшем за похищением суде он признан виновным по пяти статьям и 38 преступным эпизодам.