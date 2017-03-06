Британский телеведущий "распял" Яценюка

Краснеющий и заикающийся Арсений Яценюк предстал перед зрителями популярной программы Би-Би-Си. До такого состояния довел бывшего украинского премьера ведущий Стивен Сакур – в частности, вопросами по поводу войны на Донбассе.

В популярной программе британского телевидения Hard Talk ("Трудный разговор") Яценюк появляется не впервые. Предыдущие выступления тогда еще премьер-министра были встречены с одобрением на Западе – видимо, поэтому политик пришел на программу в довольно расслабленном состоянии. Как оказалось, расслабился он рано.

Появление Яценюка в программе Стивена Сакура было неосторожным шагом, отметил политолог и телеведущий Владимир Корнилов. "Сакур его буквально "распял". К концу передачи на Арсения было страшно смотреть – настолько раскраснелся и разволновался", – написал Корнилов в соцсети Facebook

"Сакур спросил Яценюка о его финансовом состоянии. Тот заявил, что где-то миллион долларов (смешно, правда?) и пояснил: ну, я же, не забывайте, был банкиром, 10 лет работал в частном секторе. Честно говоря, я подумал, что чего-то не знаю в биографии экс-премьера, перечитал ее и так и не понял, когда же были эти 10 лет", – продолжает Корнилов.

Журналист строит предположения, когда же Яценюк работал в частном секторе. "Он включил в этот "стаж" начало 90-х, когда он таксовал? Это он тогда сколотил такое состояние? Банкиром он работал в "Авале" аж 10 месяцев 1998-го в должности консультанта – ой, сомневаюсь, что зарплаты рядовых сотрудников "Аваля" тогда позволяли миллионы зарабатывать", – рассуждает журналист.

Далее Корнилов напоминает, что после этого юный Арсений Яценюк стал чиновником. Неужели он в "стаж банкира" засчитал майданный период 2004-го, когда и.о. главой Нацбанка поработал? "То есть этот период он посчитал "приватным бизнесом", на котором можно было хорошо наварить?", – вопрошает политолог.

Ведущий Би-Би-Си не выдержал, когда Яценюк начал вещать о небывалых "реформах", которые реализовал в качестве премьера. Сакур напомнил экс-премьеру, что рейтинг его правительства на момент отставки составлял 2%. На что Яценюк промямлил, что против его кабинета "велась информационная кампания".

"Но самое веселое было, когда говорили о России, Крыме, Донбассе. Яценюк важно заявил: "Меня не волнует мнение Путина". Ведущий откровенно расхохотался: мол, вас-то может и не волновать мнение Путина, но он – единственный человек, у которого есть четкая стратегия. И в лоб начал спрашивать: готов ли Яценюк смотреть в глаза украинских матерей, чьи дети гибнут на войне в Донбассе", – пишет Корнилов.

Арсений Яценюк так и не ответил на вопрос ведущего. Бывший премьер лишь твердил, что украинцы – "герои", а он сам будет сражаться "до последнего". Видимо, политик имел в виду, что сражаться будет до последнего солдата украинской армии, предположил Корнилов.

Двумя годами ранее украинские СМИ пестрели заголовками о том, как Яценюк, якобы, "троллил" Сакура. Тогда речь шла также о Донбассе и минских соглашениях. Теперь бывшего премьера, судя по всему, настигла расплата.