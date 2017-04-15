Патриарх Кирилл поздравил верующих с Пасхой

Патриарх Всея Руси Кирилл поздравил христиан с наступающей Пасхой. Пасхальное послание было опубликовано на сайте Русской православной церкви.

"Наше единство с Господом не может ограничиваться лишь участием в богослужении или личным молитвенным усердием. Оно должно в полной мере отразиться на всех сторонах нашей жизни", – гласит текст сообщения. Напомним, православные христиане отмечают пасху в 2017 году в ночь на 16 марта.

