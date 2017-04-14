Названа самая безопасная страна в мире

Эксперты Всемирного экономического форума составили рейтинг самых безопасных стран мира. В список были включены 136 государств.

Анализируя безопасность стран, специалисты учитывали такие факторы, как число вооруженных конфликтов, террористическая угроза и уровень преступности. В итоге на первом месте оказалась Финляндия, сообщают "Аргументы и факты".

За ней расположились Объединенные Арабские Эмираты и Исландия. А самыми опасными были признаны Сальвадор (134-е место), Йемен (135-е место) и Колумбия (136-е место). России досталась 109-я позиция.

Ранее эксперты составили список территорий, где можно спрятаться в случае Третьей мировой войны. В десятку вошли защищенные горами островные государства.

Первое место заняла Республика Фиджи в Тихом океане. Здесь мало ресурсов, а географическое положение можно назвать удаленным, поэтому военное вторжение сюда невыгодно.

На второй строчке рейтинга закрепилась Ирландия: она не входит в НАТО и не сильно зависит от стран, которые потенциально могут участвовать в войне. Замкнула тройку лидеров Мальта – маленькое государство, атаковать которое не имеет смысла.