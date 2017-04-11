Украину признали самой коррумпированной страной

Украина заняла первое место в рейтинге стран с наиболее коррумпированным бизнесом. Оценивала номинантов одна из крупнейших в мире британская аудиторско-консалтинговая компания Ernst & Young.

В опубликованном сегодня рейтинге коррумпированных стран Украина поднялась на первое с седьмого места, которое занимала в прошлом топ-листе. Подавляющее большинство опрошенных организацией представителей украинского бизнеса считают, что проблема коррупции и взяточничества широко распространена в их стране.

Рейтинг составлен компанией Ernst & Young на основе исследования, проводившегося более чем в 40 странах Европы, Ближнего Востока и Африки. Опросы показали, что молодое поколение в большинстве стран относится к коррупции более терпимо. Около 73% родившихся после 1981 года считают, что неэтичное поведение допустимо ради выживания бизнеса.

На втором и третьем месте списка – Кипр и Греция. В конце состоящего из 41 страны рейтинга оказались Финляндия, Норвегия и Дания. В опросе принимали участие 4 100 представителей бизнеса из 40 государств.

В конце 2016 года организация Transparency International также признала Украину самым коррумпированным государством. Правда, не в мире, а только в Европе и Центральной Азии. В исследовании говорилось, что украинцы также оказались самыми лояльными к взяткам. Согласно результатам опросов в Незалежной, 86% граждан говорят, что с коррупцией в их стране борются из рук вон плохо.

Если верить утечкам Wikileaks, дипломатическая служба США описывала Украину времен президентства Леонида Кучмы и Виктора Ющенко как клептократию. Это такое устройство государства, при котором власть использует свои преимущества для увеличения личного богатства и политического влияния, расхищая государственные средства, иногда даже без попыток имитации честной службы народу.

В 2015 году Джеффри Пайетт, который тогда был послом США на Украине, заявил, что коррупция для этой страны страшнее российских танков. Дипломат отмечал: коррупционную угрозу могут победить лишь сами украинцы, внешнее вмешательство здесь решающим никогда не станет.