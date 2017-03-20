Названы самые несчастные страны

В Сети появился ежегодный рейтинг самых счастливых государств. Последние места в нем заняли африканские страны.

Наименее счастливо население Центрально-Африканской Республики, сообщается в докладе World Happiness Report, подготовленном подразделением ООН. Также нижние строчки рейтинга заняли Танзания, Бурунди и Руанда. К ним примкнула Сирийская Арабская Республика.

Самыми счастливыми эксперты признали жителей Норвегии, которая сместила с первой позиции Данию. В пятерку лидеров вошли Исландия, Швейцария и Финляндия.

В топ-10 счастливых стран попали Нидерланды, Канада, Новая Зеландия, Австралия и Швеция. США заняли 14-е место, Германия – 16-е, Великобритания – 19-е. России в 2017 году досталась 49-я строчка. По сравнению с 2016-м наша страна улучшила показатели, поднявшись на семь позиций.

При составлении рейтинга эксперты анализировали уровень жизни граждан 155 стран. Среди значимых факторов можно выделить показатели ВВП на душу населения, господдержку, продолжительность жизни и свободу выбора.