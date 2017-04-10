В убийстве актрисы Завьяловой признан виновным ее сын

Выборгский районный суд Санкт-Петербурга вынес приговор Петру Завьялову, обвиняемому в убийстве своей матери, актрисы Александры Завьяловой. Его приговорили к восьми годам тюремного заключения.

Петр Завьялов сообщил суду, что не считает себя убийцей, однако признал: подобного исхода можно было избежать. "Я считаю себя виновным в том, что допустил ситуацию, в которой это вообще могло произойти. Я был привязан к маме. В общем-то, я уверен, что свою маму не убивал", – заявил сын звезды фильма "Тени исчезают в полдень".

По версии следствия, ночью 3 февраля 2016 года Петр Завьялов, находясь в состоянии алкогольного опьянения, в разгар конфликта ударил ножом свою мать, заслуженную артистку России Александру Завьялову. От полученных травм она скончалась на месте происшествия.

В ходе разбирательства сын актрисы несколько раз менял показания. Сначала он признался, что расправился с матерью, но не мог вспомнить, по какой причине, а позже заявил о своей непричастности. Его адвокат подчеркивал, что у клиента провалы в памяти.

Петр Завьялов жил с матерью. Он был звукорежиссером, затем окончил курсы поваров, но постоянную работу найти не мог. Постепенно начал выпивать и поднимать руку на мать, между ними часто возникали конфликты. Трагедия произошла незадолго до юбилея актрисы: 4 февраля Александре Завьяловой исполнилось бы 80 лет.

