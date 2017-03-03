Шурыгина сделала неожиданное заявление

Стали известны подробности со съемок двух новых выпусков программы "Первого канала" "Пусть говорят" со скандально известной ульяновской студенткой Дианой Шурыгиной. Ими поделились участники предстоящих шоу.

Рэперы Андрей Бровкин и Владислав Гапон рассказали, что их пригласили на передачу после записи клипа в поддержку осужденного за изнасилование несовершеннолетней Шурыгиной Сергея Семенова. Музыканты считают, что девушка ведет себя недостойно.

Оба выпуска программы были сняты 2 марта. По словам Бровкина, в одном из них Диана сделала неожиданное заявление. Однако раскрывать все тайны рэпер не стал: "Но рассказать о нем подробно я не могу, смотрите выпуск", – цитирует музыканта Ura.ru.

Новые шоу посвящены славе, как снег на голову свалившейся на 17-летнюю жертву изнасилования. Бровкин считает, что Диана лукавит, будто ее раздражает популярность. "Она рассказывает, что ей не нравится то, как часто ее обсуждают в интернете, снимают ролики с ней, что ее это все раздражает. Но если бы это было так, то она бы не вела никакие блоги", – говорит рэпер.

Только что закончились съемки 4,5 передачи пусть говорят��ждём�� Публикация от Диана Шурыгина (@diana_shuruginas) Мар 2 2017 в 12:22 PST

Его коллега по музыкальному цеху Владислав Гапон с ним согласен в оценке поведения девушки. "Мне кажется, она себя ведет недостойно. Я считаю, что ее образ наигран. Она все это делает по своему желанию, чтобы привлекать к себе внимание", – заявил Гапон.

Уже не секрет, что Диана Шурыгина зарабатывает на телеэфирах. Эксперты считают, что довольно неплохо. "Монетизировать такой громкий скандал не составило особого труда. За то время, как развивается эта история, Диана запросто могла заработать миллион рублей", – рассказывал экс-участник "Дома-2", шоумен Егор Холявин.

Немного кадров со съёмок Публикация от Диана Шурыгина (@diana_shuruginas) Мар 2 2017 в 12:23 PST

И все же расценки на интервью и эфиры с Дианой Шурыгоной стали известны. "Во всяких Nutcall и чатиках-рассылках линейных редакторов и интервьюеров пошли предложения "пригласить Диану Шурыгину". На эфир – от 100 000 рублей. Интервью малое – 30 000 рублей. Интервью большое – договорная цена", – сообщает Ruposters со ссылкой на анонимный Telegram-канал "Караульный".

Также выяснилось, что у девушки заключен контракт с "Первым каналом", но "ситуация решаема". Более того, мама Дианы стала ее сопродюсером. "До покупки Дианы на вписки и корпрораты, впрочем, дело еще не дошло", – пишет "Караульный".

Как писали Dni.ru, Шурыгиной сделал предложение российский порнорежиссер Боб Джек, пригласив принять участие в своем проекте. Известно, что мать уже дала несовершеннолетней девушке свое согласие. Как рассказал сам Боб Джек, речь идет о музыкальном проекте и работа девушки не будет связана ни с эротикой, ни с порно.



Напомним, 17-летняя Диана Шурыгина стала скандально известной после того, как появилась в программе "Пусть говорят". Девушка заявила, что в прошлом году была изнасилована на вечеринке в загородном доме 21-летним юношей. Но ни телезрители, ни гости в студии не увидели в раскованной и сексуальной Диане жертву. Многие решили, что она просто ищет способ пропиарить себя и заработать денег.