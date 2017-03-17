Как климат влияет на форму носа человека

Ученые из Университета штата Пенсильвания (США) выяснили как климат влияет на форму человеческого носа. Для этого они проанализировали орган обоняния людей из разных стран.

Специалисты изучили размеры и форму носа людей, живущих в Западной Африке, Южной Азии и Северной Европе. Разница в показателях была настолько большой, что ее нельзя было бы объяснить случайностью.

Согласно исследованию, широкие ноздри были характерны для людей, предки которых жили в жарких условиях с высоким содержанием водяных паров в воздухе, сообщает журнал PLOS Genetics. Но не только климат влияет на характеристики нашего органа обоняния.

Существуют также и дополнительные факторы. Это генетический факто и даже культурные предпочтения при выборе партнера. Теперь американские ученые собираются выяснить, влияет ли форма и размер носа на риск заражения возбудителями респираторных инфекций.

Ранее было сделано еще одно необычное открытие, связанное с влиянием климат на человека. Голландские ученые провели масштабное исследование, и нашли прямую зависимость между температурой воздуха и уровнем преступности.

Как писали Dni.ru, насилие и агрессия увеличиваются по мере приближения к экватору. Жара приводит к тому, что люди живут "одним днем" и уделяют мало внимания своему будущему. В этом случае уменьшение самоконтроля способствует увеличению агрессии и насилия.