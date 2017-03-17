В России хотят запретить "Свидетелей Иеговы"

Министерство юстиции России обратилось в Верховный суд с просьбой запретить на территории страны организацию "Свидетели Иеговы". В ее работе усмотрели нарушение закона "О противодействии экстремистской деятельности", сообщает сайт "Аргументы и факты".

Документы были направлены в суд по итогам проверки. Утверждается, что цели и задачи, заявленные в уставе организации, не соответствуют ее деятельности.



