В России хотят запретить "Свидетелей Иеговы"

Министерство юстиции России обратилось в Верховный суд с просьбой запретить на территории страны организацию "Свидетели Иеговы". В ее работе усмотрели нарушение закона "О противодействии экстремистской деятельности", сообщает сайт "Аргументы и факты".
Документы были направлены в суд по итогам проверки. Утверждается, что цели и задачи, заявленные в уставе организации, не соответствуют ее деятельности.
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