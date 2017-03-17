Генерал Варчук признался в получении взятки в 10 млн

Генерал-лейтенант внутренних войск МВД России Вячеслав Варчук, подозреваемый в получении взятки в размере десяти миллионов рублей, признался в содеянном. Он заявил о намерении заключить сделку со следствием, однако правоохранители навстречу не пошли. "Обращение рассмотрено, в направлении его прокурору было отказано", – цитирует следователя Life.ru.



