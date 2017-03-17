На россиянина завели дело из-за многомиллионого выигрыша в покер

Сотрудники управления Следственного комитета по Республике Чувашия завели дело на мужчину, который выиграл в покер 30 миллионов рублей. Он подозревается в уклонении от уплаты налогов.

Предполагаемый злоумышленник выиграл деньги на крупных турнирах в Лас-Вегасе, Берлине, Копенгагене и французском Довиле. В ведомстве уточнили, что уголовное дело может быть прекращено, если любитель азартных игр заплатит налог, а также пени и штраф.