На россиянина завели дело из-за многомиллионого выигрыша в покер

Сотрудники управления Следственного комитета по Республике Чувашия завели дело на мужчину, который выиграл в покер 30 миллионов рублей. Он подозревается в уклонении от уплаты налогов.
Предполагаемый злоумышленник выиграл деньги на крупных турнирах в Лас-Вегасе, Берлине, Копенгагене и французском Довиле. В ведомстве уточнили, что уголовное дело может быть прекращено, если любитель азартных игр заплатит налог, а также пени и штраф.
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