Гламурный наркобарон сел в тюрьму из-за селфи
Стражи порядка разыскивали наркобарона с острова Сардиния с мая 2016 года. Ивана Форнари обвиняли в торговле запрещенными веществами, а также в скупке и хранении краденого. В Италии злоумышленнику грозило пять лет и семь месяцев заключения, передает Lenta.ru.
Форнари сбежал в Мексику, где целый год жил в свое удовольствие. Он занимался в тренажерном зале, нежился на пляже, ходил в рестораны и бары, ездил на экскурсии. При этом наркоторговец размещал в Facebook фотоотчеты о развлечениях, не подозревая, что ими любуются не только друзья, но и полицейские.
Страница Форнари пестрит постами и гламурными снимками. Особенно в глаза бросаются его шоколадный загар и подтянутое, мускулистое тело.
Изучив аккаунт злоумышленника, сотрудники правоохранительных органов выяснили даже его домашний адрес. Данные были отправлены мексиканской полиции, которая и задержала любителя селфи. Форнари депортировали в Италию и поместили в тюрьму города Чивитавеккья.
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