Гламурный наркобарон сел в тюрьму из-за селфи

Сила соцсетей настолько велика, что устоять не могут даже преступники. Полиция вычислила итальянского наркоторговца, который вел слишком активную жизнь в интернете.

Стражи порядка разыскивали наркобарона с острова Сардиния с мая 2016 года. Ивана Форнари обвиняли в торговле запрещенными веществами, а также в скупке и хранении краденого. В Италии злоумышленнику грозило пять лет и семь месяцев заключения, передает Lenta.ru.

Форнари сбежал в Мексику, где целый год жил в свое удовольствие. Он занимался в тренажерном зале, нежился на пляже, ходил в рестораны и бары, ездил на экскурсии. При этом наркоторговец размещал в Facebook фотоотчеты о развлечениях, не подозревая, что ими любуются не только друзья, но и полицейские.

Страница Форнари пестрит постами и гламурными снимками. Особенно в глаза бросаются его шоколадный загар и подтянутое, мускулистое тело.

Изучив аккаунт злоумышленника, сотрудники правоохранительных органов выяснили даже его домашний адрес. Данные были отправлены мексиканской полиции, которая и задержала любителя селфи. Форнари депортировали в Италию и поместили в тюрьму города Чивитавеккья.