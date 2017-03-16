Студенты из России ради гражданства добивались американок-военных

Власти США обеспокоены растущим числом иностранцев, желающих вступить в брак с американцами. Проблема в стране стала настолько актуальна, что ее вынес на обсуждение юридический комитет сената.

Фиктивные браки остаются одним из самых распространенных способов получить гражданство США мошенническим путем. В обвинительных материалах по делу о волне подобных браков говорится в том числе об эпизоде с российскими студентами.

Они склоняли к браку женщин, проходивших службу на американской военно-морской базе в Норфолке, чтобы стать гражданами США, сообщает "Газета.Ru". Этот факт, внесенный в материалы разбирательства, произошел еще в 2010 году.

Полицией были арестованы 17 юношей, прибывших из России в США по студенческой визе. Всем им было предъявлено подозрение в заключении фиктивного брака.

Согласно данным главы юридического комитета сената США Чака Грейсли, в 2016 году Госдепартамент получил 44 тысячи запросов на так называемую "брачную визу". Это словам, это на 27% больше, чем в 2012 году.

Однажды я заключу фиктивный брак просто для того,чтобы мне перестали тыкать этим замужем на любую мою проблему. — Надуандра (@Naduandra) 10 марта 2017 г.

В 2006 году уроженка России Наталья Лукина вместе со своим 25-летним мужем, моряком Майклом Вулфом стали фигурантами дела об организации четырех фиктивных союзов между товарищами американца и проживавшими в Бруклине россиянками. В итоге по резонансному делу было привлечено около сотни человек.

Однако браки ради грин-карты заключали не только выходцы из России, но и многие другие иностранцы в США. Так, с 2012 по 2015 год американские полицейские открыли расследования по 13 тысячам эпизодам.