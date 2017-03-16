Секретные агенты напугали внука Трампа

Агенты Секретной службы США, занимающиеся охраной восьмилетнего внука Дональда Трампа, делали селфи со спящим мальчиком. Проснувшись внук президента сильно испугался.

Инцидент произошел, когда агенты везли внука Дональда Трампа из округа Уэстчестер в штате Нью-Йорк на Манхэттен. Охранники бесцеремонно фотографировались с ребенком, пока он спал. Мальчик рассказал о случившемся маме. Родители сразу же потребовали расследовать происшествие, пишет Mother Jones.

"Секретная служба США осведомлена о деле, которое касается двух наших агентов и лица, находящегося под нашей защитой. Наш офис профессиональной ответственности тщательно проанализирует дело", —заявил представитель Секретной службы, порекомендовав не делать в связи с инцидентом поспешных выводов.

Расследование в отношении агентов, нарушивших свои обязанности по охране внука главы государства, уже начато. Сотрудникам Секретной службы приказано явиться в офис по вопросам профессиональной ответственности, передает Lenta.ru.

Секретная служба США – агентство, которое подчиняется министерству внутренней безопасности страны. Организация была создана президентом Авраамом Линкольном в 1865 году. В задачи агентов входит охрана президента, его семьи, а также других высокопоставленных чиновников.