Секретные агенты напугали внука Трампа
Инцидент произошел, когда агенты везли внука Дональда Трампа из округа Уэстчестер в штате Нью-Йорк на Манхэттен. Охранники бесцеремонно фотографировались с ребенком, пока он спал. Мальчик рассказал о случившемся маме. Родители сразу же потребовали расследовать происшествие, пишет Mother Jones.
"Секретная служба США осведомлена о деле, которое касается двух наших агентов и лица, находящегося под нашей защитой. Наш офис профессиональной ответственности тщательно проанализирует дело", —заявил представитель Секретной службы, порекомендовав не делать в связи с инцидентом поспешных выводов.
Расследование в отношении агентов, нарушивших свои обязанности по охране внука главы государства, уже начато. Сотрудникам Секретной службы приказано явиться в офис по вопросам профессиональной ответственности, передает Lenta.ru.
Секретная служба США – агентство, которое подчиняется министерству внутренней безопасности страны. Организация была создана президентом Авраамом Линкольном в 1865 году. В задачи агентов входит охрана президента, его семьи, а также других высокопоставленных чиновников.
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