Дочь Трампа в купальнике нырнула к акулам

Младшая дочь президента США Дональда Трампа опубликовала в соцсети Instagram серию фотографий, сделанных под водой. Тиффани устроила заплыв с акулами.

Тиффани Трамп, публикующая в основном фотографии со светских мероприятий и из элитных ресторанов, удивила подписчиков. Выяснилось, что девушка занимается снорклингом (подводным плаванием с ластами и дыхательной трубкой. – Прим. ред.) в экстремальных условиях.

На одном из кадров неподалеку от отважной Тиффани видна небольшая черная акула. Росс Механик, судя по всему, разделяет увлечения любимой.





Дочь американского президента предпочитает активный отдых в Белизе, государстве на берегу Карибского моря. Кроме подводного плавания, она освоила перемещение по канатной дороге в джунглях.

Публикация от Tiffany Ariana Trump (@tiffanytrump) Мар 6 2017 в 7:25 PST

Ранее девушка поделилась снимками с зимних каникул в горах штата Юта. На одном из них Тиффани запечатлена вместе с матерью Марлой Маплс.

Публикация от Tiffany Ariana Trump (@tiffanytrump) Дек 25 2015 в 1:50 PST

В августе 2016 года 22-летняя дочь Дональда Трампа привлекла к себе внимание общественности, сфотографировавшись без макияжа. Разница поразила пользователей соцсети Instagram.

Публикация от Tiffany Ariana Trump (@tiffanytrump) Май 15 2016 в 8:54 PDT