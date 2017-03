Дочь Трампа в купальнике нырнула к акулам

Тиффани Трамп, публикующая в основном фотографии со светских мероприятий и из элитных ресторанов, удивила подписчиков. Выяснилось, что девушка занимается снорклингом (подводным плаванием с ластами и дыхательной трубкой. – Прим. ред.) в экстремальных условиях.

На одном из кадров неподалеку от отважной Тиффани видна небольшая черная акула. Росс Механик, судя по всему, разделяет увлечения любимой.

Дочь американского президента предпочитает активный отдых в Белизе, государстве на берегу Карибского моря. Кроме подводного плавания, она освоила перемещение по канатной дороге в джунглях.

Ранее девушка поделилась снимками с зимних каникул в горах штата Юта. На одном из них Тиффани запечатлена вместе с матерью Марлой Маплс.

В августе 2016 года 22-летняя дочь Дональда Трампа привлекла к себе внимание общественности, сфотографировавшись без макияжа. Разница поразила пользователей соцсети Instagram.

Tiffany Trump went make-up-free as she stepped out for a stroll in New York https://t.co/ZmZ4hIMD7M pic.twitter.com/9SO3luUZVs