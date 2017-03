Иванка Трамп привезла из Китая 53 тонны одежды

Большая часть вещей компаний Иванки Трамп производится в Китае и Вьетнаме. Она выпускает одежду под 25 брендами, в частности: G-Ill, Mondani Handbags и Marc Fisher Footwear.

В Соединенные Штаты со дня инаугурации ее отца поступило по меньшей мере 82 грузовых посылки с одеждой трех перечисленных марок, сообщает The Independent. Все содержащиеся в них товары были произведены на китайских фабриках.

Эксперты частично смогли установить и содержимое этих посылок. Согласно их данным, компании Иванки Трамп завезли в США 23 тонны обуви, две тонны женских блузок из полиэстра и полторы тысячи кошельков из коровьей кожи.

Отметим, что Дональд Трамп неоднократно критиковал корпорации, закупающие свою продукцию за рубежом. Одним из слоганов его политической кампании стало высказывание "покупай американское". На Западе уже успели раскритиковать деятельность Иванки Трамп и окрестить президентскую дочь "исключением" из программы главы государства.

It would appear that #GrabYourWallet had the wrong effect. Everyone grabbed their wallet and bought Ivanka's Line.