"Почта России" переименовала в Гендальфа ученого Гельфанда

Сервис по отслеживанию посылок и писем "Почты России" допустил смешную опечатку в фамилии российского ученого-биоинформатика, замдиректора Института проблем передачи информации РАН Михаила Гельфанда. Госструктура назвала его Гендальфом.

О казусе ученый написал на своей странице в Facebook. "Вот, наконец-то и документ есть. Не от кого-то там, от "Почты России", — рассказал Гельфанд.

Он предположил, что ошибка произошла потому, что сотрудница почты неправильно записала его фамилию. "Когда человек мне прислал номер заказного письма, по которому его можно отслеживать, я обнаружил эту смешную опечатку", – цитирует Гельфанда "Газета.ru". Он отметил, что его уже так в шутку называли.

На пост ученого отреагировал официальный представитель "Почты России" Дмитрий Маркин, отвечающий за работу с обращениями пользователей в соцсетях. "Если на самом отправлении данные указаны верно, то проблем при получении не возникнет", – заявил он.

В свою очередь в пресс-службе "Почты России" отметили, что некорректное внесение фамилии получателя в систему не влияет на скорость или качество доставки, если на оболочке письма, бандероли или посылки указаны правильные данные адресата. В компании заверили, что письмо будет доставлено Михаилу Гельфанду в ближайшее время.

Кроме того, в "Почте России" рассказали, каким образом происходит работа с обращениями граждан в социальных сетях. Так, под профилем Дмитрия Маркина в круглосуточном режиме работает целая команда сотрудников службы поддержки клиентов.