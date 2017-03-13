Тайны вторых выборов президента Ельцина

Неизвестные ранее факты из жизни Бориса Ельцина раскрыты в книге воспоминаний. Мемуары супруги первого президента России Наины публикуются к ее юбилею. В отрывках, появившихся в СМИ, проливается свет на тайную сторону второй президентской кампании в современной российской истории.

Борис Ельцин не собирался идти на второй президентский срок. Он признавал, что появились проблемы со здоровьем – кроме того, пора уступать власть новому поколению. Однако обстоятельства сложились так, что первому президенту пришлось изменить решение.

Как пишет в своей книге под названием "Личная жизнь" Наина Ельцина, Бориса Николаевича насторожил успех коммунистов на парламентских выборах. Все понимали, что в такой ситуации президентом страны, скорее всего, станет лидер КПРФ Геннадий Зюганов. Чтобы этого не допустить, Ельцин решился выдвинуться на второй срок.

"Я старалась его отговорить, все время повторяя: "Подумай о своем здоровье". В какой-то момент он очень спокойно сказал мне: "Хорошо. Видимо, Зюганов будет президентом". И привел расчеты социологов: если на выборы пойдет Черномырдин, Гайдар или любой другой политик из команды президента, то Зюганов наверняка победит", – приводит отрывок из книги Наины Ельциной журнал "Огонек".

По словам супруги президента, она осознавала: проиграть коммунистам Ельцин не может – отдать страну Зюганову значит перечеркнуть все, что было сделано. В то же время, по данным опросов о российских политиках, которые могли стать участниками президентской гонки, рейтинг действующего президента был ниже, чем у кого бы то ни было. "Это было обидно и несправедливо, но в какой-то степени меня эти цифры успокаивали. Я надеялась, что самолюбие не позволит ему участвовать в выборах, когда его шанс на успех, скорее всего, равен нулю. Он всегда был настроен только на победу. По-другому не умел", – пишет Ельцина.

Близкие президента тогда не подозревали, что врачи всерьез опасаются за его здоровье. Как позже выяснилось, в конце 1995 года его лечащий врач Сергей Павлович Миронов передал начальнику Службы безопасности президента Александру Коржакову официальное заключение консилиума врачей о критическом состоянии сердца Бориса. Но Коржаков по каким-то соображениям ничего не сообщил семье. Сам же Ельцин считал, что у него железное здоровье и прогнозы врачей его не пугали.

15 февраля было официально объявлено о выдвижении Бориса Ельцина кандидатом в президенты. "Трагедией для меня было не только решение, но и избирательная кампания и, если честно, весь второй срок. Но надо было с этим справляться", – признается Наина Иосифовна. По ее словам, отговорить Ельцина было невозможно – он не мог отдать страну коммунистам. Хотя, если бы Борис не пошел на второй срок, продлил бы себе жизнь, уверена бывшая первая леди.

Был создан предвыборный штаб под руководством первого вице-премьера Олега Сосковца. Ведущую роль в нем играл Александр Коржаков, начальник Службы безопасности. Штаб вроде бы и делал что-то, но рейтинг президента оставался на прежнем уровне. Коржаков же в основном собирал компромат на окружение Ельцина – в частности, пытался настроить президента против Виктора Черномырдина. Послк реформы штаба его возглавил первый помощник президента Виктор Илюшин. Мозговым центром стала аналитическая группа, которой руководил Анатолий Чубайс.

В середине марта 96-го коммунистическая Дума денонсировала Беловежские соглашения. Сосковец и Коржаков предложили свой план: Думу распустить и перенести президентские выборы на два года. Чубайс и его единомышленники сопротивлялись этому. "Я тогда не знала подробностей, но слышала разговоры о возможных поправках в Конституцию. Борису эти предложения не нравились. Помню, однажды во время семейного обеда он резко прервал разговор на эту тему, встав из-за стола со словами: "Конституцию я менять не буду. Разговор окончен". Но, как я теперь понимаю, сторонники Сосковца и Коржакова продолжали подталкивать его к отказу от выборов. А Борис тогда очень доверял Коржакову", – пишет Ельцина.

Указ о роспуске Думы, запрете КПРФ и переносе выборов был практически готов. Но Ельцин колебался. Его ближайшие помощники и министр внутренних дел Анатолий Куликов были категорически против этого шага. Аргументы Чубайса оказались убедительными, план Сосковца и Коржакова был сорван – выборы не перенесли.

Однако заговорщики не унимались. Уже шла полным ходом избирательная кампания, когда Коржаков вызвал Наину Ельцину на разговор. "Я испугалась, подумала – о здоровье Бориса. А он начал меня убеждать: Черномырдина надо срочно убрать с должности, потому что он не справляется со своими обязанностями. Я возражала. Опрокинув рюмку, он сказал: "Вы должны мне помочь". "Ничего я вам не должна",– резко оборвала его Ельцина.

Новостью супруга президента поделилась с дочерью Татьяной, которая также работала в предвыборном штабе. "Рассказала ей о нашем разговоре с Коржаковым. "Они хотят снять Черномырдина, поставить Сосковца, а потом уже дело техники – что-нибудь с папой случится. Сосковец окажется во главе страны, а Коржаков при нем..." Я понимала, что Коржаков легко мог использовать слабое сердце Бориса. Теннис, потом баня, после бани – спиртное. И все, сердце может не выдержать". К счастью, все обошлось: Коржаков так и не сумел добиться отставки Черномырдина.

Выход книги мемуаров супруги первого президента России приурочен к 14 марта. В этот день у Наины Ельциной - юбилей.