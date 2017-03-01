Активисты "Стоп Харама" гоняют в Москве мусульман-алкоголиков

Известный активист организации "СтопХам" Ислам Исмаилов создал собственный проект аналогичного формата – "Стоп Харам". Огромного роста мужчина с окладистой бородой в сопровождении молодых парней спортивного вида теперь следит за тем, чтобы мусульмане не распивали алкогольные напитки и не курили на улицах столицы.

В ролике "Стоп Харам. Я готов умереть за ислам" Исмаилов сетует, что "сотни тысяч людей видят, как наши единоверцы, коими они себя называют, нарушают нормы морали и нравственности, религиозные нормы". "Мы приехали сюда, чтобы попытаться убедить их в будущем так не делать", – подчеркнул он.



На видео патрульные делают замечания мигрантам, которые пьют алкоголь у магазинов на Комсомольской площади в Москве. Один из приезжих объясняет, что выпил водки, тоскуя по семье, которую не видел три года.

"И не увидишь, если будешь пить", – наставляет нарушителя видеоблогер. В одном из эпизодов, впрочем, "исламский патруль" делает замечания и девушке славянской внешности, которая идет с сигаретой через подземный переход.

При этом создатели "Стоп Харама" демонстративно подчеркивают свою связь с религией. Это следует как из названия проекта, так и из религиозной аргументации в ходе общения с гражданами на улицах, пишет Life.ru.

Примечательно, что в ролике перед камерой дважды появляется представленный в качестве "религиозного деятеля" Руслан Хайбулов – адвокат из Татарстана, работающий в Москве. Он дает своеобразные напутствия, из которых, в частности, следует, что действия участников патруля "Стоп Харам" вызваны не сколько заботой о здоровье случайных прохожих, сколько нарушениями этими людьми неких законов, за которые нужно "наказывать".

Напомним, в странах арабского Востока существует уголовная ответственность за публичное употребление алкоголя и курение табака. За этим следит специальная шариатская полиция. Однако в России таких норм закона и правопорядка нет.

Ранее сообщалось, что "мусульманские патрули" появились на улицах Лондона. Инициаторы этого общественного движения решили установить в британской столице свой особый, шариатский, порядок. Женщин, одетых не по закону шариата, они называют "голыми животными", а у мужчин отбирают алкоголь.

Дерзкие акции и нравоучения самозванцев в отношении лондонцев были сняты на камеры мобильных телефонов и выложены на YouTube. На кадрах видно, как молодые люди в черной одежде, с лицами, спрятанными под глубоко надвинутыми капюшонами, прочесывают территории своих районов в поисках нарушителей порядка.