Полицейского и прохожего наградили за спасение женщины из Москвы-реки

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Столичное управление МВД России наградило ценными подарками капитана полиции Алексея Коняева и жителя Москвы Мурата Шомахова, которые 26 января спасли женщину из тонущего в Москве-реке автомобиля Subaru, передает агентство городских новостей "Москва". Полицейскому также была объявлена благодарность начальника главка. Ранее ему выразил признательность и мэр Москвы Сергей Собянин. Напомним, мужчины бросились на помощь водителю вылетевшей с набережной в воду иномарки. Куском льдины они разбили заднее стекло машины, после чего смогли достать пострадавшую из салона. Девушка находилась в шоковом состоянии .
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