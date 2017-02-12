Московское метро оправдалось за перемотанные проволокой детали
В Сети разгорелся очередной скандал, в центре которого оказался Московский метрополитен. Сотрудники столичной подземки прислали в СМИ фотографии вагонов, детали которых перемотаны проволокой.
Работники метро заявляли, что обмотка конструкций пассажирских поездов носит массовый характер: необычный крепеж приходится использовать из-за отсутствия запчастей, передает Life.ru. В пресс-службе перевозчика попытались оправдаться за произошедшее.
"Технологический процесс, который выдают за нарушение технологии ремонта электропоездов, называется контровка проволокой болтов и гаек", – гласит официальный комментарий Московского метрополитена. Эта процедура проводится для предотвращения выкручивания деталей из-за тряски или вибрации.
Метро Москвы назвало замотанные проволокой вагоны "обычной практикой": https://t.co/zwnuqL02AH pic.twitter.com/YRb5DNeNC0— ⌚ 24/7 (@24_7seven) 12 февраля 2017 г.
"Это является обычной практикой во всех областях промышленности и машиностроения", – добавили в пресс-службе метрополитена. Сотрудники подземки подчеркнули, что главным приоритетом для них является безопасность пассажиров.
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