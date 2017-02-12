Московское метро оправдалось за перемотанные проволокой детали

В руководстве Московского метрополитена официально прокомментировали сообщения о замотанных проволокой деталях некоторых вагонов "подземки". Пресс-служба перевозчика назвала происходящее обычной практикой.

В Сети разгорелся очередной скандал, в центре которого оказался Московский метрополитен. Сотрудники столичной подземки прислали в СМИ фотографии вагонов, детали которых перемотаны проволокой.

Работники метро заявляли, что обмотка конструкций пассажирских поездов носит массовый характер: необычный крепеж приходится использовать из-за отсутствия запчастей, передает Life.ru. В пресс-службе перевозчика попытались оправдаться за произошедшее.

"Технологический процесс, который выдают за нарушение технологии ремонта электропоездов, называется контровка проволокой болтов и гаек", – гласит официальный комментарий Московского метрополитена. Эта процедура проводится для предотвращения выкручивания деталей из-за тряски или вибрации.

"Это является обычной практикой во всех областях промышленности и машиностроения", – добавили в пресс-службе метрополитена. Сотрудники подземки подчеркнули, что главным приоритетом для них является безопасность пассажиров.

