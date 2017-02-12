Москвичей предупредили о резком потеплении

Синоптики рассказала о резком потеплении в столичном регионе. Жителей столицы ждет плюсовая температура уже к середине февраля.

После сильный морозов, которые наблюдались в Москве в январе и феврале 2017 года, в столичной регион пришло потепление. Судя по прогнозам синоптиков, приятная погода надолго задержится в столице, а температура воздуха будет постепенно повышаться.

Резкое потепление произойдет в выходные, 18-19 февраля. Специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец считает, что к этому времени в некоторых районах столицы столбик термометра будет показывать +3 градуса.

Кроме того, жителей столицы ждут скачки давления. "Всю неделю колебания столбиков барометров будут существенными: от 760 то 745 мм рт. столба", – цитирует специалиста Life.ru.

При этом колебаться в период с 13 по 17 февраля будет и температура воздуха. Так, если в ночь на понедельник ожидается мороз до -10...-12 градусов, то уже во вторник температура перешагнет отметку в 0 градусов.

Отметим, что подобные перепады температуры и атмосферного давления могут негативно сказаться на здоровье метеозависимых людей. В таких случаях специалисты советуют людям из группы риска не перенапрягаться как физически, так и психически, чтобы избежать головных, сердечных болей, приступов мигрени, а также скачков артериального давления.