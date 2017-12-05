В Москве госпитализировали внучку секретаря Сталина

Внучка секретаря руководителя Советского Союза Иосифа Сталина попала в больницу. У нее диагностировали сильное отравление снотворным препаратом, сообщает сайт "Московский комсомолец".

У пострадавшей была зафиксирована остановка сердца. Врачи оценивают ее состояние как тяжелое. Обстоятельства случившегося устанавливаются.