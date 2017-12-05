В Москве госпитализировали внучку секретаря Сталина

Внучка секретаря руководителя Советского Союза Иосифа Сталина попала в больницу. У нее диагностировали сильное отравление снотворным препаратом, сообщает сайт "Московский комсомолец".
У пострадавшей была зафиксирована остановка сердца. Врачи оценивают ее состояние как тяжелое. Обстоятельства случившегося устанавливаются.
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